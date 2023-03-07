Сударчиковъ Петръ
Место рождения
Дата рождения1832
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Сударчиковъ Федоръ
Бракосочетание
08.02.1867
Жена: Сударчикова Аполлинарія
Рождение ребёнка
06.11.1867
Дочь: Сударчикова Стефанида
Мать ребёнка: Сударчикова Аполлинарія
Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.06.1869
Сын: Сударчиковъ Петръ
Мать ребёнка: Сударчикова Аполлинарія
Рождение ребёнка
15.03.1875
Дочь: Марія
Мать ребёнка: Сударчикова Аполлинарія
Залѣсово, Каликинская волость
Рождение ребёнка
01.12.1878
Дочь: Евгенія
Мать ребёнка: Сударчикова Аполлинарія
Рождение ребёнка
04.01.1884
Сын: Сударчиковъ Семенъ
Мать ребёнка: Сударчикова Аполлинарія