Сударчиковъ Петръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСударчиковъ Петръ

Сударчиковъ Петръ

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1832

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Сударчиковъ Федоръ

Мать: Сударчикова Анисія Петрова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
08.02.1867

Жена: Сударчикова Аполлинарія

Рождение ребёнка
06.11.1867

Дочь: Сударчикова Стефанида

Мать ребёнка: Сударчикова Аполлинарія

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.06.1869

Сын: Сударчиковъ Петръ

Мать ребёнка: Сударчикова Аполлинарія

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.03.1875

Дочь: Марія

Мать ребёнка: Сударчикова Аполлинарія

Залѣсово, Каликинская волость
Рождение ребёнка
01.12.1878

Дочь: Евгенія

Мать ребёнка: Сударчикова Аполлинарія

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.01.1884

Сын: Сударчиковъ Семенъ

Мать ребёнка: Сударчикова Аполлинарія

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close