Хотокайнен Вилье Петрович
Место рождения
Дата рождения30.01.1903
Дата смерти14.03.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1903
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Шульц) Елена Андреевна
Рождение ребёнка
20.07.1931
Сын: Хотокайнен Рейно Вильевич
Мать ребёнка: (Шульц) Елена Андреевна
Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
09.12.1934
Рождение ребёнка
10.11.1935
Сын: Хотокайнен Рейно Вильевич
Мать ребёнка: Хотокайнен (Эртте) Анна Адамовна
Смерть
14.03.1937