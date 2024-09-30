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Хотокайнен Вилье Петрович

Место рождения

Ходокази, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

30.01.1903

Дата смерти

14.03.1937

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1903

Отец: Хотокайнен Петр Степанович

Мать: Хотокайнен (Хювёнен) Екатерина Петровна

Ходокази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Шульц) Елена Андреевна

Рождение ребёнка
20.07.1931

Сын: Хотокайнен Рейно Вильевич

Мать ребёнка: (Шульц) Елена Андреевна

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
09.12.1934

Жена: Хотокайнен (Эртте) Анна Адамовна

Рождение ребёнка
10.11.1935

Сын: Хотокайнен Рейно Вильевич

Мать ребёнка: Хотокайнен (Эртте) Анна Адамовна

Ходокази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
14.03.1937

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