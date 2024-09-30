Хотокайнен (Хювёнен) Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.07.1898
Рождение ребёнка
30.01.1903
Сын: Хотокайнен Вилье Петрович
Отец ребёнка: Хотокайнен Петр Степанович
Рождение ребёнка
03.04.1904
Сын: Хотокайнен Захар Петрович
Отец ребёнка: Хотокайнен Петр Степанович
Рождение ребёнка
22.06.1905
Дочь: Виролайнен (Хотокайнен) Айно Петровна
Отец ребёнка: Хотокайнен Петр Степанович
Рождение ребёнка
23.03.1908
Дочь: (Хотокайнен) Софья Петровна
Отец ребёнка: Хотокайнен Петр Степанович
Рождение ребёнка
?.03.1911
Дочь: (Хотокайнен) Хильма Петровна
Отец ребёнка: Хотокайнен Петр Степанович
Рождение ребёнка
13.01.1914
Дочь: (Хотокайнен) Эмилия Петровна
Отец ребёнка: Хотокайнен Петр Степанович
Рождение ребёнка
16.?.1915
Сын: Хотокайнен Виктор Петрович
Отец ребёнка: Хотокайнен Петр Степанович
Рождение ребёнка
25.06.1918
Дочь: (Хотокайнен) Эмма Петровна
Отец ребёнка: Хотокайнен Петр Степанович
Смерть
Неизвестно