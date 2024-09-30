Хотокайнен (Хювёнен) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хотокайнен (Хювёнен) Екатерина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.07.1898

Муж: Хотокайнен Петр Степанович

Рождение ребёнка
30.01.1903

Сын: Хотокайнен Вилье Петрович

Отец ребёнка: Хотокайнен Петр Степанович

Ходокази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
03.04.1904

Сын: Хотокайнен Захар Петрович

Отец ребёнка: Хотокайнен Петр Степанович

Ходокази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
22.06.1905

Дочь: Виролайнен (Хотокайнен) Айно Петровна

Отец ребёнка: Хотокайнен Петр Степанович

Ходокази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
23.03.1908

Дочь: (Хотокайнен) Софья Петровна

Отец ребёнка: Хотокайнен Петр Степанович

Ходокази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
?.03.1911

Дочь: (Хотокайнен) Хильма Петровна

Отец ребёнка: Хотокайнен Петр Степанович

Ходокази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
13.01.1914

Дочь: (Хотокайнен) Эмилия Петровна

Отец ребёнка: Хотокайнен Петр Степанович

Ходокази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
16.?.1915

Сын: Хотокайнен Виктор Петрович

Отец ребёнка: Хотокайнен Петр Степанович

Ходокази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
25.06.1918

Дочь: (Хотокайнен) Эмма Петровна

Отец ребёнка: Хотокайнен Петр Степанович

Ходокази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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