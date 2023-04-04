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Уткин Даниил Степанов

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Место рождения

Богдарня, Петушинский р-н

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Уткин Степан

Мать: не указана

Богдарня, Петушинский р-н
Рождение ребёнка
1890

Сын: Уткин Кузьма Данилов

Мать ребёнка: Уткина Анна Власьевна

Богдарня, Петушинский р-н
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Варвара Даниловна

Мать ребёнка: Уткина Анна Власьевна

Богдарня, Петушинский р-н
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уткина Анна Власьевна

Работа или профессия
Неизвестно
плотник
Место жительства
Неизвестно
Богдарня, Петушинский р-н
Смерть
Неизвестно
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