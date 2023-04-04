Уткин Даниил Степанов
Место рожденияБогдарня, Петушинский р-н
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Уткин Степан
Мать: не указана
Богдарня, Петушинский р-н
Рождение ребёнка
1890
Сын: Уткин Кузьма Данилов
Мать ребёнка: Уткина Анна Власьевна
Богдарня, Петушинский р-н
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Варвара Даниловна
Мать ребёнка: Уткина Анна Власьевна
Богдарня, Петушинский р-н
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Уткина Анна Власьевна
Работа или профессия
Неизвестно
плотник
Место жительства
Неизвестно
Богдарня, Петушинский р-н
Смерть
Неизвестно