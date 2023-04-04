Уткина Анна Власьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уткина Анна Власьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1863 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Уткин Кузьма Данилов

Отец ребёнка: Уткин Даниил Степанов

Богдарня, Петушинский р-н
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Варвара Даниловна

Отец ребёнка: Уткин Даниил Степанов

Богдарня, Петушинский р-н
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уткин Даниил Степанов

Работа или профессия
Неизвестно
земледелец
Место жительства
Неизвестно
Богдарня, Петушинский р-н
Смерть
Неизвестно
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