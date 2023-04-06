Никуличева (Галактионова-Галашичева) Евдокия Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1880
Отец: Галактионов-Галашичев-Галашкин Дмитрий Галактионович
Мать: не указана
Вычислено по записи о браке. Фамилия - "дедчество". Кто-то из рода носил фамилию Галашичев, кто-то Галактионов.
Бракосочетание
06.04.1912 ст.
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
13.09.1913 ст.
Дочь: Вера Яковлевна
Отец ребёнка: Никуличев Яков Тимофеевич
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
09.07.1915 ст.
Дочь: Ольга Яковлевна
Отец ребёнка: Никуличев Яков Тимофеевич
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
16.06.1916 ст.
Дочь: Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Никуличев Яков Тимофеевич
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
01.06.1918 ст.
Дочь: Антонина Яковлевна
Отец ребёнка: Никуличев Яков Тимофеевич
ГАНО 480-7-89
Смерть
Неизвестно