Никуличева (Галактионова-Галашичева) Евдокия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никуличева (Галактионова-Галашичева) Евдокия Дмитриевна

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Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Галактионов-Галашичев-Галашкин Дмитрий Галактионович

Мать: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о браке. Фамилия - "дедчество". Кто-то из рода носил фамилию Галашичев, кто-то Галактионов.
Бракосочетание
06.04.1912 ст.

Муж: Никуличев Яков Тимофеевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
13.09.1913 ст.

Дочь: Вера Яковлевна

Отец ребёнка: Никуличев Яков Тимофеевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
09.07.1915 ст.

Дочь: Ольга Яковлевна

Отец ребёнка: Никуличев Яков Тимофеевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
16.06.1916 ст.

Дочь: Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Никуличев Яков Тимофеевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
01.06.1918 ст.

Дочь: Антонина Яковлевна

Отец ребёнка: Никуличев Яков Тимофеевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Смерть
Неизвестно
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