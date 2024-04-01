Мельков Александр Казак Р. Плосского - Кр. Полуденной Яковлев (Петров?)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1782
Дата смерти06.07.1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Бракосочетание
23.07.1837
Рождение ребёнка
06.01.1839
Дочь: Татьяна Александрова
Мать ребёнка: Шестернина 1, Мелькова 2 Агафья Павловна
Николай Григорьев Белов, жена Устинья Петрова Белова
Рождение ребёнка
02.04.1841
Сын: Мельков Иосиф Александров
Мать ребёнка: Шестернина 1, Мелькова 2 Агафья Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.07.1845
В степи
61 год, без исповеди