Мельков Александр Казак Р. Плосского - Кр. Полуденной Яковлев (Петров?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельков Александр Казак Р. Плосского - Кр. Полуденной Яковлев (Петров?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

06.07.1845

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: Мельков Яков Александров

Мать: Мелькова Дарья Перфильева

Бракосочетание
23.07.1837

Жена: Шестернина 1, Мелькова 2 Агафья Павловна

Рождение ребёнка
06.01.1839

Дочь: Татьяна Александрова

Мать ребёнка: Шестернина 1, Мелькова 2 Агафья Павловна

Николай Григорьев Белов, жена Устинья Петрова Белова
Рождение ребёнка
02.04.1841

Сын: Мельков Иосиф Александров

Мать ребёнка: Шестернина 1, Мелькова 2 Агафья Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мелькова Марфа I Жена Ивановна

Смерть
06.07.1845
В степи
61 год, без исповеди
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