Мельков Яков Александров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Рождение ребёнка
Около 1782
Место жительства
1783
Сослан за преступление в ссылку
Рождение ребёнка
07.01.1785
Сын: Мельков Василий Казак Кр.Полуденной Яковлев
Мать ребёнка: Мелькова Дарья Перфильева
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Иван Рекин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно