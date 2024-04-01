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Мельков Яков Александров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Мелков Александр Отст. Драгун Р.Плосского

Мать: Мелкова Дарья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Мельков Александр Казак Р. Плосского - Кр. Полуденной Яковлев (Петров?)

Мать ребёнка: Мелькова Дарья Перфильева

Место жительства
1783
Сослан за преступление в ссылку
Рождение ребёнка
07.01.1785

Сын: Мельков Василий Казак Кр.Полуденной Яковлев

Мать ребёнка: Мелькова Дарья Перфильева

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Иван Рекин
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мелькова Дарья Перфильева

Смерть
Неизвестно
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