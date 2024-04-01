Морев Кирило Ананин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1739
Дата смерти02.03.1784
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739
Отец: Морев Анания
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морев Яков Крест. Д. Сумной Кирилов
Мать ребёнка: Морева Анна Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Морева Анна Федорова
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Плеханова (Морева) Матрона Кирилова
Мать ребёнка: Морева Анна Федорова
Смерть
02.03.1784