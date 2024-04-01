Морев Кирило Ананин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морев Кирило Ананин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1739

Дата смерти

02.03.1784

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: Морев Анания

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морев Яков Крест. Д. Сумной Кирилов

Мать ребёнка: Морева Анна Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морева Анна Федорова

Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Плеханова (Морева) Матрона Кирилова

Мать ребёнка: Морева Анна Федорова

Смерть
02.03.1784

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