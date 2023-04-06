Бутлицкий Александр Давидович
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смерти19.09.1938
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Бутлицкий Давид Исаевич
Образование
До ?.07.1937
студент Иркутского горного института
Смерть
19.09.1938
Был арестован 20 июля 1937 г. Постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 8 сентября 1938 г. по ст. ст. 58-7, 58-11 УК РСФСР подвергнут расстрелу (исполнено 19 сентября 1938 г. в г. Иркутске). ... Показать все