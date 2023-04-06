Бутлицкий Александр Давидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБутлицкий Александр Давидович

Бутлицкий Александр Давидович

avatar

Место рождения

Баргузин, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

1912

Дата смерти

19.09.1938

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Бутлицкий Давид Исаевич

Мать: Бутлицкая Бася Рахмиловна

Баргузин, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия
Образование
До ?.07.1937
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
студент Иркутского горного института
Смерть
19.09.1938
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Был арестован 20 июля 1937 г. Постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 8 сентября 1938 г. по ст. ст. 58-7, 58-11 УК РСФСР подвергнут расстрелу (исполнено 19 сентября 1938 г. в г. Иркутске). ... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close