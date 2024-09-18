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Земяновский Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1856

Отец: Земяновский Николай-Карл Францевич

Мать: Земяновская (Вичиховская) Каролина Онуфриевна

У Киевского дворянина Николая Францева Земяновского и законной жены его Каролины Ануфриевны, оба католического вероисповедания, родился сын Владимир
Крещение
22.12.1856 ст.
Архангельское, Залегощенский муниципальный район, Орловская область
Восприемник
17.12.1873 ст.
Голощапово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Христорождественская церковь с. Голощапово (Тульская губерния, Крапивенский уезд, Голощаповская волость, с. Голощапово / Рождествено). Был восприемником своего племянника Маевского Александра Иванови... Показать все
Поручитель
13.07.1874 ст.
Тула, город Тула, Тульская область
Тульский Успенский Кафедральный Собор. Был поручителем при венчании своего брата Николая Николаевича Земяновского и Елены Васильевны.
Смерть
Неизвестно

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