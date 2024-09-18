Земяновский Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1856
У Киевского дворянина Николая Францева Земяновского и законной жены его Каролины Ануфриевны, оба католического вероисповедания, родился сын Владимир
Крещение
22.12.1856 ст.
Архангельское, Залегощенский муниципальный район, Орловская область
Восприемник
17.12.1873 ст.
Голощапово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Христорождественская церковь с. Голощапово (Тульская губерния, Крапивенский уезд, Голощаповская волость, с. Голощапово / Рождествено). Был восприемником своего племянника Маевского Александра Иванови... Показать все
Поручитель
13.07.1874 ст.
Тула, город Тула, Тульская область
Тульский Успенский Кафедральный Собор. Был поручителем при венчании своего брата Николая Николаевича Земяновского и Елены Васильевны.
Смерть
Неизвестно