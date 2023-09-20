Земяновская Каролина Онуфриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиС 1858 по 1878
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.10.1849
Сын: Земяновский Александр-Франц Николаевич
Отец ребёнка: Земяновский Николай-Карл Францевич
Бракосочетание
До 1849
Рождение ребёнка
05.02.1851
Дочь: Маевская Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Земяновский Николай-Карл Францевич
Рождение ребёнка
14.04.1852
Сын: Земяновский Николай Николаевич
Отец ребёнка: Земяновский Николай-Карл Францевич
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Земяновская Мария Николаевна
Отец ребёнка: Земяновский Николай-Карл Францевич
Рождение ребёнка
21.12.1856
Сын: Земяновский Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Земяновский Николай-Карл Францевич
Рождение ребёнка
17.08.1857
Дочь: Земяновская Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Земяновский Николай-Карл Францевич
Рождение ребёнка
24.12.1858
Дочь: Земяновская Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Земяновский Николай-Карл Францевич
Смерть
С 1858 по 1878