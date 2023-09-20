Земяновская Каролина Онуфриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Земяновская Каролина Онуфриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

С 1858 по 1878

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1849

Сын: Земяновский Александр-Франц Николаевич

Отец ребёнка: Земяновский Николай-Карл Францевич

Бракосочетание
До 1849

Муж: Земяновский Николай-Карл Францевич

Рождение ребёнка
05.02.1851

Дочь: Маевская Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Земяновский Николай-Карл Францевич

Рождение ребёнка
14.04.1852

Сын: Земяновский Николай Николаевич

Отец ребёнка: Земяновский Николай-Карл Францевич

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Земяновская Мария Николаевна

Отец ребёнка: Земяновский Николай-Карл Францевич

Рождение ребёнка
21.12.1856

Сын: Земяновский Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Земяновский Николай-Карл Францевич

Рождение ребёнка
17.08.1857

Дочь: Земяновская Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Земяновский Николай-Карл Францевич

Рождение ребёнка
24.12.1858

Дочь: Земяновская Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Земяновский Николай-Карл Францевич

Смерть
С 1858 по 1878
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