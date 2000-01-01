Hatzenbuhler (Reisenauer) Elizabeth
Место рожденияSaint Anthony, Morton, North Dakota, United States
Дата рождения26.05.1908
Дата смерти29.05.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1908
Отец: Reisenauer Phillipus 'Phillip'
Мать: Rosalia 'Rosa'
Saint Anthony, Morton, North Dakota, United States
Место жительства
1910
Место жительства
1920
Место жительства
1930
Место жительства
1940
Смерть
29.05.1993
Pennington, Minnehaha, South Dakota, United States
Похороны
Неизвестно
Mount Calvary Cemetery, Rapid City, Pennington, South Dakota, United States