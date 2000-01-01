Hatzenbuhler (Reisenauer) Elizabeth — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Hatzenbuhler (Reisenauer) Elizabeth

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Место рождения

Saint Anthony, Morton, North Dakota, United States

Дата рождения

26.05.1908

Дата смерти

29.05.1993

Пол

Женский

Отец

1859 г.р.

Мать

1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1908

Отец: Reisenauer Phillipus 'Phillip'

Мать: Rosalia 'Rosa'

Saint Anthony, Morton, North Dakota, United States
Место жительства
1910
Место жительства
1920
Место жительства
1930
Место жительства
1940
Смерть
29.05.1993
Pennington, Minnehaha, South Dakota, United States
Похороны
Неизвестно
Mount Calvary Cemetery, Rapid City, Pennington, South Dakota, United States
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