Черная Авдотья
Место рождения
Дата рождения1767
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Михаилъ
Мать: Алена Сергеева
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Черный Михаилъ
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Черный Михаилъ
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Аксинья
Отец ребёнка: Черный Михаилъ
Рождение ребёнка
1803
Сын: Черный Василий
Отец ребёнка: Черный Михаилъ
Рождение ребёнка
1805
Сын: Черный Иванъ
Отец ребёнка: Черный Михаилъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черный Михаилъ