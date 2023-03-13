Михаилъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаилъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1727 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Катерина

Мать ребёнка: Алена Сергеева

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Анисья

Мать ребёнка: Алена Сергеева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Черная Авдотья

Мать ребёнка: Алена Сергеева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Февронья

Мать ребёнка: Алена Сергеева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алена Сергеева

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