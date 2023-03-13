Михаилъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Катерина
Мать ребёнка: Алена Сергеева
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Анисья
Мать ребёнка: Алена Сергеева
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Черная Авдотья
Мать ребёнка: Алена Сергеева
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Февронья
Мать ребёнка: Алена Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алена Сергеева