van der Molen Willem Jacob
Место рожденияAmsterdam, North Holland, Netherlands
Дата рождения21.07.1839
Дата смерти27.01.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1839
Amsterdam, North Holland, Netherlands
Бракосочетание
13.03.1872
Utrecht
Рождение ребёнка
10.01.1873
Дочь: Van Eldik Gerarda Catherina
Мать ребёнка: Van Der Maal Dorothea Maria
Utrecht
Работа или профессия
Неизвестно
Портной
Смерть
27.01.1903
Utrecht