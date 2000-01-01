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van der Molen Willem Jacob

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Место рождения

Amsterdam, North Holland, Netherlands

Дата рождения

21.07.1839

Дата смерти

27.01.1903

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1839

Отец: Van Der Molen Hartog (Gershon)

Мать: Van Der Molen Eva David

Amsterdam, North Holland, Netherlands
Бракосочетание
13.03.1872

Жена: Van Der Maal Dorothea Maria

Utrecht
Рождение ребёнка
10.01.1873

Дочь: Van Eldik Gerarda Catherina

Мать ребёнка: Van Der Maal Dorothea Maria

Utrecht
Работа или профессия
Неизвестно
Портной
Смерть
27.01.1903
Utrecht
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