Герасименко Нестор Константинов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смерти20.12.1791
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Герасименко Агафия Несторова
Мать ребёнка: Губарь Агафия Стефанова
Рождение ребёнка
24.06.1790
Сын: Герасименко Иоанн Несторов
Мать ребёнка: Губарь Агафия Стефанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Губарь Агафия Стефанова
Смерть
20.12.1791