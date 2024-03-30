Герасименко Нестор Константинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасименко Нестор Константинов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

20.12.1791

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Герасименко Агафия Несторова

Мать ребёнка: Губарь Агафия Стефанова

Рождение ребёнка
24.06.1790

Сын: Герасименко Иоанн Несторов

Мать ребёнка: Губарь Агафия Стефанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губарь Агафия Стефанова

Смерть
20.12.1791
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