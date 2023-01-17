Телицына (Курбатова) Мария Авраамовна
Место рождения
Дата рождения04.08.1904
Дата смерти1968
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1904
Крещение
06.08.1904
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Телицын Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Телицын Александр
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1968