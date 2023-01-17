Телицына (Курбатова) Мария Авраамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телицына (Курбатова) Мария Авраамовна

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

04.08.1904

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1904

Отец: Курбатов Авраам Александрович

Мать: Курбатова Анна Александровна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Крещение
06.08.1904
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Телицын Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телицын Александр

Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
1968
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
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