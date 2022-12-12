Курбатов Авраам Александрович
Место рождения
Дата рождения26.08.1882
Дата смерти1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1882
Крещение
27.08.1882
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Бракосочетание
1902
Крещение
01.03.1903
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.05.1903
Дочь: Александра Авраамовна
Мать ребёнка: Курбатова Анна Александровна
Рождение ребёнка
04.08.1904
Дочь: Телицына Мария Авраамовна
Мать ребёнка: Курбатова Анна Александровна
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Курбатова Анна Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курбатов Георгий Авраамович
Мать ребёнка: Курбатова Анна Александровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1916