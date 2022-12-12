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Курбатов Авраам Александрович

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

26.08.1882

Дата смерти

1916

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1882

Отец: Курбатов Александр Андреевич

Мать: Курбатова Евпраксия Павловна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Крещение
27.08.1882
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Бракосочетание
1902

Жена: Курбатова Анна Александровна

Крещение
01.03.1903
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.05.1903

Дочь: Александра Авраамовна

Мать ребёнка: Курбатова Анна Александровна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.08.1904

Дочь: Телицына Мария Авраамовна

Мать ребёнка: Курбатова Анна Александровна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1906

Сын: Курбатов Петр Авраамович

Мать ребёнка: Курбатова Анна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курбатов Георгий Авраамович

Мать ребёнка: Курбатова Анна Александровна

Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
1916
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