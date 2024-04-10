Орехова (Кокина) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1915
Дата смерти09.11.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Орехов Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Орехов Павел
Рождение ребёнка
22.05.1938
Дочь: Афанасьева (Орехов) Надежда
Отец ребёнка: Орехов Павел
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Орехов Павел
Рождение ребёнка
16.10.1941
Сын: Орехов Владимир
Отец ребёнка: Орехов Павел
Смерть
09.11.1989
Причина смерти: инсульт