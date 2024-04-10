Орехова (Кокина) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орехова (Кокина) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1915

Дата смерти

09.11.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

1938 г.р.
Скрыто настройками приватности
1941 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

EI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Орехов Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орехов Павел

Рождение ребёнка
22.05.1938

Дочь: Афанасьева (Орехов) Надежда

Отец ребёнка: Орехов Павел

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Орехов Павел

Рождение ребёнка
16.10.1941

Сын: Орехов Владимир

Отец ребёнка: Орехов Павел

Смерть
09.11.1989
Причина смерти: инсульт

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