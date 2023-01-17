Ходырев Еремей Фокеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761 ст.
Дата смерти1802 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761 ст.
Отец: Ходырев Фокей Маркович
Рождение ребёнка
1782 ст.
Сын: Ходырев Василей Еремеевич
Мать ребёнка: Ходырева Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1789 ст.
Мать ребёнка: Ходырева Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ходырева Анна Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1802 ст.