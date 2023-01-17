Ходырев Еремей Фокеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходырев Еремей Фокеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761 ст.

Дата смерти

1802 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761 ст.

Отец: Ходырев Фокей Маркович

Мать: Ходырева Матрона Федоровна

Рождение ребёнка
1782 ст.

Сын: Ходырев Василей Еремеевич

Мать ребёнка: Ходырева Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1789 ст.

Сын: Ходырев Антон Еремеевич

Мать ребёнка: Ходырева Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходырева Анна Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1802 ст.
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