Ходырева (Шиловых) Матрона Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744 ст.
Дочь: Редникова Пелагея Фокеевна
Отец ребёнка: Ходырев Фокей Маркович
Рождение ребёнка
1746 ст.
Отец ребёнка: Ходырев Фокей Маркович
Рождение ребёнка
1749 ст.
Дочь: Дария Фокеевна
Отец ребёнка: Ходырев Фокей Маркович
Рождение ребёнка
1754 ст.
Отец ребёнка: Ходырев Фокей Маркович
Рождение ребёнка
1761 ст.
Дочь: Нелюбина Анна Фокеевна
Отец ребёнка: Ходырев Фокей Маркович
Рождение ребёнка
1761 ст.
Отец ребёнка: Ходырев Фокей Маркович
Рождение ребёнка
1767 ст.
Отец ребёнка: Ходырев Фокей Маркович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно