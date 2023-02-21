Ходырева (Шиловых) Матрона Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходырева (Шиловых) Матрона Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744 ст.

Дочь: Редникова Пелагея Фокеевна

Отец ребёнка: Ходырев Фокей Маркович

Рождение ребёнка
1746 ст.

Сын: Ходырев Савва Фокеевич

Отец ребёнка: Ходырев Фокей Маркович

Рождение ребёнка
1749 ст.

Дочь: Дария Фокеевна

Отец ребёнка: Ходырев Фокей Маркович

Рождение ребёнка
1754 ст.

Сын: Ходырев Иона Фокеевич

Отец ребёнка: Ходырев Фокей Маркович

Рождение ребёнка
1761 ст.

Дочь: Нелюбина Анна Фокеевна

Отец ребёнка: Ходырев Фокей Маркович

Рождение ребёнка
1761 ст.

Сын: Ходырев Еремей Фокеевич

Отец ребёнка: Ходырев Фокей Маркович

Рождение ребёнка
1767 ст.

Сын: Ходырев Петр Фокеевич

Отец ребёнка: Ходырев Фокей Маркович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходырев Фокей Маркович

Смерть
Неизвестно
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