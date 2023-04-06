Попов Яков Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1860
Дата смерти08.04.1909
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860
Отец: Попов Сергей Данилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1881
Сын: Попов Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Попова Агриппина Моисеевна
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Попова Агриппина Моисеевна
Рождение ребёнка
27.01.1884
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Попова Агриппина Моисеевна
Рождение ребёнка
30.04.1886
Сын: Попов Яков Яковлевич
Мать ребёнка: Попова Агриппина Моисеевна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Мезенцева Наталья Яковлевна
Мать ребёнка: Попова Агриппина Моисеевна
Рождение ребёнка
24.06.1892
Сын: Попов Петр Яковлевич
Мать ребёнка: Попова Агриппина Моисеевна
Рождение ребёнка
30.07.1895
Мать ребёнка: Попова Агриппина Моисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.04.1909
Причина смерти: легкие