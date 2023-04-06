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Попов Яков Сергеевич

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1860

Дата смерти

08.04.1909

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860

Отец: Попов Сергей Данилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1881

Сын: Попов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Попова Агриппина Моисеевна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Попов Георгий Яковлевич

Мать ребёнка: Попова Агриппина Моисеевна

Рождение ребёнка
27.01.1884

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Попова Агриппина Моисеевна

Рождение ребёнка
30.04.1886

Сын: Попов Яков Яковлевич

Мать ребёнка: Попова Агриппина Моисеевна

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Мезенцева Наталья Яковлевна

Мать ребёнка: Попова Агриппина Моисеевна

Рождение ребёнка
24.06.1892

Сын: Попов Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Попова Агриппина Моисеевна

Рождение ребёнка
30.07.1895

Сын: Попов Андроник Яковлевич

Мать ребёнка: Попова Агриппина Моисеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Агриппина Моисеевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.04.1909
Причина смерти: легкие
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