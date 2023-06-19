Мезенцева (Попова) Наталья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мезенцева (Попова) Наталья Яковлевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Попов Яков Сергеевич

Мать: Попова Агриппина Моисеевна

Бракосочетание
16.05.1910

Муж: Мезенцев Иван Федорович

Рождение ребёнка
16.03.1911

Сын: Мезенцев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Мезенцев Иван Федорович

Рождение ребёнка
08.09.1915

Сын: Мезенцев Павел Иванович

Отец ребёнка: Мезенцев Иван Федорович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно