Мезенцева (Попова) Наталья Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Попов Яков Сергеевич
Бракосочетание
16.05.1910
Рождение ребёнка
16.03.1911
Сын: Мезенцев Алексей Иванович
Отец ребёнка: Мезенцев Иван Федорович
Рождение ребёнка
08.09.1915
Отец ребёнка: Мезенцев Иван Федорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно