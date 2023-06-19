Мезенцев Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Мезенцев Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
16.05.1910
Рождение ребёнка
16.03.1911
Сын: Мезенцев Алексей Иванович
Мать ребёнка: Мезенцева Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
08.09.1915
Мать ребёнка: Мезенцева Наталья Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно