Мезенцев Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМезенцев Иван Федорович

Мезенцев Иван Федорович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Мезенцев Федор

Мать: не указана

Бракосочетание
16.05.1910

Жена: Мезенцева Наталья Яковлевна

Рождение ребёнка
16.03.1911

Сын: Мезенцев Алексей Иванович

Мать ребёнка: Мезенцева Наталья Яковлевна

Рождение ребёнка
08.09.1915

Сын: Мезенцев Павел Иванович

Мать ребёнка: Мезенцева Наталья Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно