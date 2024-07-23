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Чуваш Егор Михайлов

Место рождения

с. Большая Таяба

Дата рождения

До 1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1748

Отец: Чуваш Михаил Михайлов

Мать: ?

с. Большая Таяба
Рождение ребёнка
1768

Сын: Чуваш Фёдор Егоров

Мать ребёнка: не указана

с. Большая Таяба
МК 1768 Егора Михайлова сын Фёдор
Рождение ребёнка
1771

Сын: Чуваш Алексей Егорович

Мать ребёнка: не указана

с. Большая Таяба
МК 1771: Егора Михайлова сын Алексей
Смерть
Неизвестно

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