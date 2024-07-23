Чуваш Егор Михайлов
Место рожденияс. Большая Таяба
Дата рожденияДо 1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1748
Отец: Чуваш Михаил Михайлов
Мать: ?
с. Большая Таяба
Рождение ребёнка
1768
Сын: Чуваш Фёдор Егоров
Мать ребёнка: не указана
с. Большая Таяба
МК 1768 Егора Михайлова сын Фёдор
Рождение ребёнка
1771
Мать ребёнка: не указана
с. Большая Таяба
МК 1771: Егора Михайлова сын Алексей
Смерть
Неизвестно