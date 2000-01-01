Взоров Ефим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1924
Дочь: Любовь Ефимовна
Мать ребёнка: Взорова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
После 1925
Сын: Взоров Александр Ефимович
Мать ребёнка: Взорова Анна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Взорова Анна Николаевна
Смерть
Неизвестно