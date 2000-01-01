Взорова (Бахарева) Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бахирев Николай Гордеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1924
Дочь: Любовь Ефимовна
Отец ребёнка: Взоров Ефим
Рождение ребёнка
После 1925
Сын: Взоров Александр Ефимович
Отец ребёнка: Взоров Ефим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Взоров Ефим
Смерть
Неизвестно