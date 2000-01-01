Взорова (Бахарева) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Взорова (Бахарева) Анна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бахирев Николай Гордеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1924

Дочь: Любовь Ефимовна

Отец ребёнка: Взоров Ефим

Рождение ребёнка
После 1925

Сын: Взоров Александр Ефимович

Отец ребёнка: Взоров Ефим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Взоров Ефим

Смерть
Неизвестно
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