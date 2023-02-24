Вагурин Григорий Назарович
Место рожденияДеревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1870
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
03.02.1889
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.03.1906
Дочь: Матрена Григорьевна
Мать ребёнка: Вагурина Анисья Тимофеевна
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
11.06.1908
Мать ребёнка: Вагурина Анисья Тимофеевна
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1909
Дочь: Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Вагурина Анисья Тимофеевна
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно