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Вагурин Григорий Назарович

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Место рождения

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Вагурин Назар Максимович

Мать: Вагурина Наталья Степановна

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
03.02.1889

Жена: Вагурина Анисья Тимофеевна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.03.1906

Дочь: Матрена Григорьевна

Мать ребёнка: Вагурина Анисья Тимофеевна

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
11.06.1908

Сын: Вагурин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Вагурина Анисья Тимофеевна

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1909

Дочь: Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Вагурина Анисья Тимофеевна

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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