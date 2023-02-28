Вагурина Анисья Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Тимофей Егорович
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1889
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.03.1906
Дочь: Матрена Григорьевна
Отец ребёнка: Вагурин Григорий Назарович
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
11.06.1908
Отец ребёнка: Вагурин Григорий Назарович
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1909
Дочь: Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Вагурин Григорий Назарович
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно