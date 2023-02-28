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Вагурина Анисья Тимофеевна

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Место рождения

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Тимофей Егорович

Мать: не указана

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
03.02.1889

Муж: Вагурин Григорий Назарович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.03.1906

Дочь: Матрена Григорьевна

Отец ребёнка: Вагурин Григорий Назарович

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
11.06.1908

Сын: Вагурин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Вагурин Григорий Назарович

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1909

Дочь: Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Вагурин Григорий Назарович

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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