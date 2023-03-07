Вагурина Наталья Степановна
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.06.1853
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Вагурин Назар Максимович
Деревня Понихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Вагурин Назар Максимович
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1870
Сын: Вагурин Григорий Назарович
Отец ребёнка: Вагурин Назар Максимович
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно