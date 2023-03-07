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Вагурина Наталья Степановна

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
09.06.1853

Муж: Вагурин Назар Максимович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Вагурин Ефим Назарович

Отец ребёнка: Вагурин Назар Максимович

Деревня Понихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1860

Сын: Вагурин Иван Назарович

Отец ребёнка: Вагурин Назар Максимович

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1870

Сын: Вагурин Григорий Назарович

Отец ребёнка: Вагурин Назар Максимович

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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