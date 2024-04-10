Асанова (Останина) Мария Васильева
Место рождения
Дата рождения1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1892 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 98 Стр. 198
Бракосочетание
25.01.1909 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 98 Стр. 198 Поручители: По жениху д. Пессянки Максим Иларионов Асанов и д. Полом Максим Евдокимов Распономарев По невесте Сосновского приход... Показать все
Смерть
Неизвестно