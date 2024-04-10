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Асанова (Останина) Мария Васильева

Место рождения

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 98 Стр. 198
Бракосочетание
25.01.1909 ст.

Муж: Асанов Григорий Иларионов

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 98 Стр. 198 Поручители: По жениху д. Пессянки Максим Иларионов Асанов и д. Полом Максим Евдокимов Распономарев По невесте Сосновского приход... Показать все
Смерть
Неизвестно

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