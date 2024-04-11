Асанов Григорий Иларионов
Место рождения
Дата рождения1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883 ст.
Отец: Асанов Ларион Трифонов
Мать: Асанова Мария Иванова
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 98 Стр. 198
Бракосочетание
25.01.1909 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 98 Стр. 198 Поручители: По жениху д. Пессянки Максим Иларионов Асанов и д. Полом Максим Евдокимов Распономарев По невесте Сосновского приход... Показать все
Смерть
Неизвестно