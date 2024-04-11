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Асанов Григорий Иларионов

Место рождения

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883 ст.

Отец: Асанов Ларион Трифонов

Мать: Асанова Мария Иванова

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 98 Стр. 198
Бракосочетание
25.01.1909 ст.

Жена: Асанова (Останина) Мария Васильева

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 98 Стр. 198 Поручители: По жениху д. Пессянки Максим Иларионов Асанов и д. Полом Максим Евдокимов Распономарев По невесте Сосновского приход... Показать все
Смерть
Неизвестно

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