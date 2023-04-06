Тимаева (Нугайбекова) Хадича Хайдаровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нугайбеков Хайдар
Мать: Нугайбекова Няфися
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимаев Хамзя
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимаев Ислам
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимаев Алиоскар
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Амина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анися
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно