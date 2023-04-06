Тимаева (Нугайбекова) Хадича Хайдаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимаева (Нугайбекова) Хадича Хайдаровна

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Место рождения

Большой Чирклей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нугайбеков Хайдар

Мать: Нугайбекова Няфися

Большой Чирклей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимаев Хамзя

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимаев Ислам

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимаев Алиоскар

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Амина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анися

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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