Чупина Параскева Николаева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Бракосочетание
19.09.1847 ст.
170-9-294а (ГАТО, г. Томск). Лист 998 на ФС (лист 42 оборот и 43 в книге). 19.09.1847г. Поженились д. Безпаловой крестьянин Василий Иванов Блатуев 23 года 2 браком и д. Осколковой девица Параскева Ни... Показать все
Смерть
Неизвестно