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Чупина Параскева Николаева

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Место рождения

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Чупин Николай Ксенофонтов

Мать: Чупина Ефросинья Ефимова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
19.09.1847 ст.

Муж: Блатуев Василий Иванов

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
170-9-294а (ГАТО, г. Томск). Лист 998 на ФС (лист 42 оборот и 43 в книге). 19.09.1847г. Поженились д. Безпаловой крестьянин Василий Иванов Блатуев 23 года 2 браком и д. Осколковой девица Параскева Ни... Показать все
Смерть
Неизвестно
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