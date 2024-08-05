Анисия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калинник Игнатьевич
Рождение ребёнка
16.11.1856
Дочь: Екатерина Калинниковна
Отец ребёнка: Калинник Игнатьевич
Рождение ребёнка
С 1858 по 1861
Дочь: Дарья Калинниковна
Отец ребёнка: Калинник Игнатьевич
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Феврония Калинниковна
Отец ребёнка: Калинник Игнатьевич
Рождение ребёнка
06.06.1866
Дочь: Акилина Калинниковна
Отец ребёнка: Калинник Игнатьевич
Смерть
Неизвестно