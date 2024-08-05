Анисия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинник Игнатьевич

Рождение ребёнка
16.11.1856

Дочь: Екатерина Калинниковна

Отец ребёнка: Калинник Игнатьевич

Рождение ребёнка
С 1858 по 1861

Дочь: Дарья Калинниковна

Отец ребёнка: Калинник Игнатьевич

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Феврония Калинниковна

Отец ребёнка: Калинник Игнатьевич

Рождение ребёнка
06.06.1866

Дочь: Акилина Калинниковна

Отец ребёнка: Калинник Игнатьевич

Смерть
Неизвестно

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