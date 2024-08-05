Калинник Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1828
Отец: Игнатий Егорович
Мать: Наталья Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисия Ивановна
Рождение ребёнка
16.11.1856
Дочь: Екатерина Калинниковна
Мать ребёнка: Анисия Ивановна
Рождение ребёнка
С 1858 по 1861
Дочь: Дарья Калинниковна
Мать ребёнка: Анисия Ивановна
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Феврония Калинниковна
Мать ребёнка: Анисия Ивановна
Рождение ребёнка
06.06.1866
Дочь: Акилина Калинниковна
Мать ребёнка: Анисия Ивановна
Смерть
Неизвестно