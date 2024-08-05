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Калинник Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1828

Отец: Игнатий Егорович

Мать: Наталья Федотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисия Ивановна

Рождение ребёнка
16.11.1856

Дочь: Екатерина Калинниковна

Мать ребёнка: Анисия Ивановна

Рождение ребёнка
С 1858 по 1861

Дочь: Дарья Калинниковна

Мать ребёнка: Анисия Ивановна

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Феврония Калинниковна

Мать ребёнка: Анисия Ивановна

Рождение ребёнка
06.06.1866

Дочь: Акилина Калинниковна

Мать ребёнка: Анисия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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