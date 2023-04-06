Кидалова (Правдина) Ирина Карповна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Правдин Карп
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1885
Рождение ребёнка
20.10.1885
Дочь: Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Кидалов Яков Васильевич
Рождение ребёнка
14.07.1890
Сын: Кидалов Владимир Яковлевич
Отец ребёнка: Кидалов Яков Васильевич
Рождение ребёнка
21.11.1892
Дочь: Скочко Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Кидалов Яков Васильевич
Рождение ребёнка
07.01.1896
Отец ребёнка: Кидалов Яков Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно