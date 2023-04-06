Кидалова (Правдина) Ирина Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кидалова (Правдина) Ирина Карповна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Правдин Карп

Мать: не указана

Бракосочетание
13.01.1885

Муж: Кидалов Яков Васильевич

Рождение ребёнка
20.10.1885

Дочь: Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Кидалов Яков Васильевич

Рождение ребёнка
14.07.1890

Сын: Кидалов Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Кидалов Яков Васильевич

Рождение ребёнка
21.11.1892

Дочь: Скочко Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Кидалов Яков Васильевич

Рождение ребёнка
07.01.1896

Сын: Кидалов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Кидалов Яков Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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