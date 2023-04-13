Переверзева Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переверзева Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Переверзев Антон Николаевич

Отец ребёнка: Переверзев Николай Иванович

Рождение ребёнка
02.11.1834

Дочь: Зиновия Николаевна

Отец ребёнка: Переверзев Николай Иванович

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Пилипенко Марфа Николаевна

Отец ребёнка: Переверзев Николай Иванович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Переверзев Пантелеймон Николаевич

Отец ребёнка: Переверзев Николай Иванович

Рождение ребёнка
До 1852

Дочь: Иштокина Мария Николаевна

Отец ребёнка: Переверзев Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Переверзев Николай Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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