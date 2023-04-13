Переверзева Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Переверзев Антон Николаевич
Отец ребёнка: Переверзев Николай Иванович
Рождение ребёнка
02.11.1834
Дочь: Зиновия Николаевна
Отец ребёнка: Переверзев Николай Иванович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Пилипенко Марфа Николаевна
Отец ребёнка: Переверзев Николай Иванович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Переверзев Пантелеймон Николаевич
Отец ребёнка: Переверзев Николай Иванович
Рождение ребёнка
До 1852
Дочь: Иштокина Мария Николаевна
Отец ребёнка: Переверзев Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно