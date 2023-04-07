Евдокия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1671
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1706
Дочь: Марфа Матвеевна
Отец ребёнка: Матвей Ларионович
Рождение ребёнка
1709
Дочь: Марфа Матвеевна
Отец ребёнка: Матвей Ларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвей Ларионович
Смерть
Неизвестно