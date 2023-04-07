Матвей Ларионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1671
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671
Отец: Ларион Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1706
Дочь: Марфа Матвеевна
Мать ребёнка: Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
1709
Дочь: Марфа Матвеевна
Мать ребёнка: Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
1721
Сын: Иван Матвеевич
Мать ребёнка: Анисия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Семеновна
Смерть
Неизвестно