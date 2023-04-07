Матвей Ларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвей Ларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1671

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1631 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1677 г.р.
1671 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671

Отец: Ларион Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1706

Дочь: Марфа Матвеевна

Мать ребёнка: Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
1709

Дочь: Марфа Матвеевна

Мать ребёнка: Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
1721

Сын: Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Анисия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Семеновна

Смерть
Неизвестно