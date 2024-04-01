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Мельков Петр Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1915

Дата смерти

12.06.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1915

Отец: Мельков Прокопий Иванович

Мать: Мелькова Мария Дмитриевна

Военная служба
18.07.1941
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Ефрейтор. эвакопункт № 50; 314 сд (314 сд); 598 осапб 314 сд (598 осапб, 314 сд)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мелькова Ольга Ивановна

Смерть
12.06.1944
Госпиталь: ЭГ 1359 ЭП 50 ЛенФ
Ленинградская обл., г. Ленинград, Пискаревское кладбище
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