Мельков Петр Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1915
Дата смерти12.06.1944
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1915
Военная служба
18.07.1941
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Ефрейтор. эвакопункт № 50; 314 сд (314 сд); 598 осапб 314 сд (598 осапб, 314 сд)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мелькова Ольга Ивановна
Смерть
12.06.1944
Госпиталь: ЭГ 1359 ЭП 50 ЛенФ
Ленинградская обл., г. Ленинград, Пискаревское кладбище