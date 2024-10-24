Георгий Георгиевич
Место рождения
Дата рождения03.02.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1868
Отец: Георгий (Егор) Евсигнеевич
Мать: Елена Евдокимовна
Бракосочетание
21.01.1890
Жена: Ксения Михайловна
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.01.1891
Сын: Афанасий Геогриевич
Мать ребёнка: Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
03.11.1892
Сын: Иван Георгиевич (Егорович)
Мать ребёнка: Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
12.08.1895
Сын: Евстигнеев Яков Георгиевич (Егорович)
Мать ребёнка: Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
16.01.1899
Дочь: Мария Георгиевна
Мать ребёнка: Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
22.01.1901
Сын: Василий Георгиевич
Мать ребёнка: Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
01.01.1912
Дочь: (Евстигнеева) Татьяна Георгиевна
Мать ребёнка: Ксения Михайловна
Смерть
Неизвестно