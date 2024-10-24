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Георгий Георгиевич

Место рождения

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

03.02.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1868

Отец: Георгий (Егор) Евсигнеевич

Мать: Елена Евдокимовна

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
21.01.1890

Жена: Ксения Михайловна

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.01.1891

Сын: Афанасий Геогриевич

Мать ребёнка: Ксения Михайловна

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.11.1892

Сын: Иван Георгиевич (Егорович)

Мать ребёнка: Ксения Михайловна

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.08.1895

Сын: Евстигнеев Яков Георгиевич (Егорович)

Мать ребёнка: Ксения Михайловна

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.01.1899

Дочь: Мария Георгиевна

Мать ребёнка: Ксения Михайловна

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.01.1901

Сын: Василий Георгиевич

Мать ребёнка: Ксения Михайловна

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.01.1912

Дочь: (Евстигнеева) Татьяна Георгиевна

Мать ребёнка: Ксения Михайловна

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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