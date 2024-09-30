Ряттё (Кемппи) Вальборга Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ряттё (Кемппи) Вальборга Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1821

Дата смерти

17.07.1872

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ряттё Михаил Петрович

Рождение ребёнка
08.02.1845

Сын: Ряттё Иосиф Михайлович

Отец ребёнка: Ряттё Михаил Петрович

Малое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
07.12.1849

Сын: Ряттё Абрам Михайлович

Отец ребёнка: Ряттё Михаил Петрович

Малое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
13.01.1856

Сын: Ряттё Петр Михайлович

Отец ребёнка: Ряттё Михаил Петрович

Малое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
17.07.1872
Малое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд

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