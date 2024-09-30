Ряттё (Кемппи) Вальборга Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1821
Дата смерти17.07.1872
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.02.1845
Отец ребёнка: Ряттё Михаил Петрович
Рождение ребёнка
07.12.1849
Отец ребёнка: Ряттё Михаил Петрович
Рождение ребёнка
13.01.1856
Отец ребёнка: Ряттё Михаил Петрович
Смерть
17.07.1872