Ряттё Михаил Петрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.02.1845
Мать ребёнка: Ряттё (Кемппи) Вальборга Иосифовна
Рождение ребёнка
07.12.1849
Мать ребёнка: Ряттё (Кемппи) Вальборга Иосифовна
Рождение ребёнка
13.01.1856
Мать ребёнка: Ряттё (Кемппи) Вальборга Иосифовна
Смерть
Неизвестно