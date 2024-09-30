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Ряттё Михаил Петрович

Место рождения

Малое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ряттё (Кемппи) Вальборга Иосифовна

Рождение ребёнка
08.02.1845

Сын: Ряттё Иосиф Михайлович

Мать ребёнка: Ряттё (Кемппи) Вальборга Иосифовна

Малое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
07.12.1849

Сын: Ряттё Абрам Михайлович

Мать ребёнка: Ряттё (Кемппи) Вальборга Иосифовна

Малое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
13.01.1856

Сын: Ряттё Петр Михайлович

Мать ребёнка: Ряттё (Кемппи) Вальборга Иосифовна

Малое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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