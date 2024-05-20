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Александр Феодулов

Место рождения

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Феодул Филиппов

Мать: Пелагея Петрова

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
18.02.1853 ст.

Жена: Агрипина Даниилова

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGN5-73R?i=1267&cc=1921824
Рождение ребёнка
01.12.1857 ст.

Дочь: Варвара Александрова

Мать ребёнка: Агрипина Даниилова

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TWV-QM6?i=172&cc=1921824
Смерть
Неизвестно

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