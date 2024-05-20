Александр Феодулов
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Феодул Филиппов
Мать: Пелагея Петрова
Бракосочетание
18.02.1853 ст.
Жена: Агрипина Даниилова
Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGN5-73R?i=1267&cc=1921824
Рождение ребёнка
01.12.1857 ст.
Дочь: Варвара Александрова
Мать ребёнка: Агрипина Даниилова
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TWV-QM6?i=172&cc=1921824
Смерть
Неизвестно