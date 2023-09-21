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(Антонова) Ксения Петровна

Место рождения

Песочное, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

23.01.1800 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1780 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
29.01.1800
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Крещение проходило в Рождественской церкви села. Восприемниками при крещении были деревни Демидово крестьянин Иван Иванович Антонов и девка Мария Егоровна Гарнова.
Рождение
23.01.1800 ст.

Отец: Антонов Пётр Иванович

Мать: не указана

Песочное, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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