(Антонова) Ксения Петровна
Место рождения
Дата рождения23.01.1800 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
29.01.1800
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Крещение проходило в Рождественской церкви села. Восприемниками при крещении были деревни Демидово крестьянин Иван Иванович Антонов и девка Мария Егоровна Гарнова.
Рождение
23.01.1800 ст.
Отец: Антонов Пётр Иванович
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно