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Татьяна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Семен Карпов

Рождение ребёнка
1771

Дочь: (Ермолаева) Пелагия Семенова

Отец ребёнка: Ермолаев Семен Карпов

Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Ермолаева) Марья Семенова

Отец ребёнка: Ермолаев Семен Карпов

Рождение ребёнка
1787

Сын: Ермолаев Андрей Семенов

Отец ребёнка: Ермолаев Семен Карпов

Смерть
Неизвестно

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