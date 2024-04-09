Татьяна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1771
Дочь: (Ермолаева) Пелагия Семенова
Отец ребёнка: Ермолаев Семен Карпов
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Ермолаева) Марья Семенова
Отец ребёнка: Ермолаев Семен Карпов
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Ермолаев Семен Карпов
Смерть
Неизвестно