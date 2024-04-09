Ермолаев Семен Карпов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмолаев Семен Карпов

Ермолаев Семен Карпов

Место рождения

ст.Ербенская,рудник Шора,Усть Абаканский район ,Хакасия

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Ермолаев Карп

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
1771

Дочь: (Ермолаева) Пелагия Семенова

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Ермолаева) Марья Семенова

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
1787

Сын: Ермолаев Андрей Семенов

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.