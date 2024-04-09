Ермолаев Семен Карпов
Место рожденияст.Ербенская,рудник Шора,Усть Абаканский район ,Хакасия
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Ермолаев Карп
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1771
Дочь: (Ермолаева) Пелагия Семенова
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Ермолаева) Марья Семенова
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
Смерть
Неизвестно