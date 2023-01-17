Шаманина (Меншикова) Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаманина (Меншикова) Наталья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1833 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1870

Муж: Шаманин Иван Маркелович

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
05.09.1872 ст.

Сын: Шаманин Евмений Иванович

Отец ребёнка: Шаманин Иван Маркелович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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