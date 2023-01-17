Шаманина (Меншикова) Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1870
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
05.09.1872 ст.
Отец ребёнка: Шаманин Иван Маркелович
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно